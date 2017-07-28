Житель Луганской области, обвиняемый в попытке взрыва нефтебазы, получил в Луганске 20 лет тюрьмы

"Суд" самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР") вынес обвинительный приговор жителю Луганской области Сергею Мироничу, который обвинялся в попытке подорвать нефтебазу в Луганске в августе 2016 года, сообщили российские СМИ со ссылкой на данные местных "структур власти".

"Военным судом "ЛНР" вынесен обвинительный приговор по материалам уголовного дела, расследуемого "Министерством госбезопасности" в отношении ранее судимого жителя "ЛНР" Миронича Сергея Владимировича, уроженца Луганска, в совершении им преступлений… Он осужден за совершение преступлений к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества", – сообщили СМИ.

В "ЛНР" назвали С.Миронича "диверсантом", которого "завербовали сотрудники украинских спецслужб" в мае 2016 года. Он обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ и попытке совершения взрыва, направленного на разрушение или повреждение предприятий и объектов жизнеобеспечения населения "ЛНР". По версии обвинения, мужчина в августе 2016 года прибыл на территорию нефтебазы в Луганске и осуществил закладку взрывного устройства, после чего попытался скрыться, но был задержан сотрудниками "МГБ ЛНР", взрывное устройство было обезврежено.

Ранее в июле СМИ сообщали о том, что "военный трибунал" при самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР") приговорил к 16 годам лишения свободы жительницу Львова, участницу подразделения "Слободская сотня", якобы за "участие в экстремистской организации и шпионаж в пользу ВСУ".