Полицейский автомобиль сбил женщину в Одессе

В Одессе полицейский автомобиль сбил женщину на углу улиц Пушкинская и Жуковского, сообщил советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Как сообщил Р.Форостяк в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук, у полицейской машины были включены сирены, и она ехала на вызов.

В свою очередь в пресс-службе патрульной полиции уточнили, что полицейские ехали к месту сопровождения колонны автотранспорта.

Состояние женщины оценивают медики.