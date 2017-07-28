События

17:44 28.07.2017

Полицейский автомобиль сбил женщину в Одессе

В Одессе полицейский автомобиль сбил женщину на углу улиц Пушкинская и Жуковского, сообщил советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Как сообщил Р.Форостяк в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук, у полицейской машины были включены сирены, и она ехала на вызов.

В свою очередь в пресс-службе патрульной полиции уточнили, что полицейские ехали к месту сопровождения колонны автотранспорта.

Состояние женщины оценивают медики.

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