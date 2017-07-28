Дело экс-зампрокурора Киевской области по хищению сахара со складов "Аграрного фонда" еще не передано в суд, – Сытник

Дело в отношении экс-прокурора Киевской области, подозреваемого в хищении сахара со складов Государственного специализированного бюджетного учреждения "Аграрный фонд" в Черкасской области, не передается в суд, поскольку защита не закончила ознакомление с материалами уголовного производства, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Дело… в отношении бывшего заместителя прокурора Киевской области – там несколько месяцев продолжается ознакомление с материалами уголовного производства, при том, что суд отказывается ограничивать фигурантов в сроках ознакомления. Это те, которые кричали, что мы готовы за день доказать в суде свою невиновность", - сказал А.Сытник на брифинге в Харькове в пятницу.

Как сообщалось, в марте 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя прокурора Киевской области и еще двух человек, подозреваемых в хищении сахара, хранившегося на складах Государственного специализированного бюджетного учреждения "Аграрный фонд" в Черкасской области. 17 марта подозреваемым и стороне защиты был предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

По версии следствия, с июля 2015 по февраль 2016 года руководители субъектов хозяйствования при содействии сотрудников органов прокуратуры и Государственной исполнительной службы совершили хищение сахара-песка "Аграрного фонда" на сумму 211,65 млн грн.

Экс-зампрокурора Киевской области инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

18 мая 2016 года детективы НАБУ задержали тогда еще действующего заместителя прокурора Киевской области, а 19 мая ему сообщено о подозрении.

Как известно, речь идет о экс-зампрокурора Киевской области Александре Колеснике.