Госрыбагентство передало ФГИ два предприятия на приватизацию

Государственное агентство рыбных ресурсов передало Фонду государственного имущества (ФГИ) ГП "Центр аквакультуры" (Киевская обл.) и ГП "Региональный исследовательско-экспериментальный комплекс" (Одесская обл.) для их дальнейшей приватизации.

Согласно пресс-релизу Госрыбагентсва, в перечень объектов государственной собственности в сфере рыбного хозяйства, подлежащих приватизации в 2015-2017 гг., включено 15 предприятий.

В целом в подчинении Госрыбагентства находится 35 госпредприятий.

"Мы готовим к приватизации те предприятия, которые смогут эффективно использоваться и получить "новую жизнь" в руках бизнеса. Государственными останутся стратегически важные предприятия - четыре научных учреждения, морские порты, а также рибоводные заводы", - цитируется в сообщении глава ведомства Ярема Ковалив.

По его словам, еще девять предприятий Госрыбагентство готовит к передаче ФГИ.