СБУ запретила въезд в Украину Фомину

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины сроком на три года российскому певцу, экс-солисту группы HI-FI Мите Фомину, сообщает интернет-издание "Крым.Реалии" со ссылкой на ответ спецслужбы.

"Руководствуясь ч.1 ст.13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст.7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территории нашего государства указанном гражданину РФ сроком на 3 года", – сказано в ответе СБУ на запрос издания.

Как сообщали СМИ, в июне 2017 года российский певец М.Фомин приехал во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest и назвал аннексированный Крым российской территорией.

В связи с этим, в СБУ заявляли, что проверяют высказывания российского певца на музыкальном фестивале.