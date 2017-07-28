Минобороны согласовало строительство жилья на 126 га под Киевом по договору 2004 года

Министерство обороны Украины согласовало ООО "Проксима" (Киев) застройку многоэтажных жилых домов на территории в 126 га в с.Капитановка Киевской области с выделением 20% площади квартир военнослужащим и их семьям, сообщил внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"22 июля 2017 года финальные документы по этой земле подписаны: строителям дано согласование на начало работ, а Минобороны Украины получит 71 тыс. кв. м жилья в возводимых высотках", – написал Ю.Бирюков на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, Минобороны достигло договоренности с застройщиком о том, что строительство квартир для военных будет реализовано в обособленном комплексе. Для военнослужащих будет предусмотрено более 1 тыс. квартир.

Управление капстроительства Минобороны 31 декабря 2004 года заключило договор с ООО "Проксима" о паевом участии в строительстве жилья на землях ведомства площадью 126 га в с.Капитановка Киевской области. Согласно договору, Минобороны должно было получить 20% общей площади построенных квартир.

Однако, по словам Ю.Бирюкова, в течение 13 лет договор фактически не исполнялся, Минобороны не предоставляло согласование застройщику.

Компания "Проксима" в 2014 году через суд требовала от Минобороны оформить ей разрешительные документы и землеустроительную документацию. Суд установил, что при заключении договора целевое назначение земельного участка было изменено с "земель обороны" на "земли общественной и жилой застройки" с нарушением Земельного кодекса и без соответствующих решений уполномоченных органов, что являлось основанием для признания сделки недействительной.

Суд пришел к выводу, что инвестиционный договор на момент его заключения противоречил законодательству, однако отказался признать его недействительным, поскольку Минобороны превысило трехлетний срок, в течение которого можно было оспорить договор в судебном порядке.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Проксима" зарегистрировано в 1995 году, основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

По состоянию на 28 июля 2017 года долями по 25% в уставном капитале ООО "Проксима" владели Сергей Перебыйнис, Надежда Перебыйнис, Иван Перебыйнис и Андрей Перебыйнис.

Уставный капитал компании на 28 июля 2017 года составляет 0,375 тыс. грн.