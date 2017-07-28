События

14:38 28.07.2017

Троян заявил, что информация о его задержании является ложной

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян в комментарии сайту "112.ua" в Facebook заявил, что информация, поданная ранее некоторыми СМИ о его якобы задержании на взятке, является ложной.

"Если бы так было, представить можно только, какое было бы кино", - сказал В.Троян.

Также он сообщил, что около двух недель назад к нему в дом проник вор, который в последствии был задержан. По его словам, на фото, которым проиллюстрировано сообщение о якобы его задержании на взяточничестве, он пишет пояснительную по факту ограбления.

"У меня в дом проник вор. Мы его задержали и вызвали полицию. Около двух недель назад", - сообщил В.Троян.

Ранее в этот день сайт УНН со ссылкой на источник сообщил, что В.Троян был задержан на взятке в 2 млн грн.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили агентству "Интерфакс-Украина, что В.Трояна не задерживали, он официально находится в отпуске.

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