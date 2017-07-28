В ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди и грозы

В Украине в ближайшие сутки 29 июля неустойчивую погоду большинства областей будет определять поле пониженного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с, местами сильные дожди; и только на западе страны без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западной части 10-15°, на остальной территории 18-23°; днем 20-25°, на юге, востоке, в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях 24-29°.

В Киеве 29 июля ожидается кратковременный дождь, гроза, ночью местами сильный дождь; температура ночью 17-19°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 июля самая высокая температура днем была 38,0° в 1936 году , самая низкая ночью 10,1° в 1923 году.

В Украине 30 июля без осадков, лишь в восточных регионах ночью и в Сумской области кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

В Киеве 30 июля без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

По состоянию на 9:00 пятницы, 28 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-28°, в Днепре возле Киева 23°.