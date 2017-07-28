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13:59 28.07.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Рынок консалтинга в сфере недвижимости в Украине"

Во вторник, 1 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему Рынок консалтинга в сфере недвижимости в Украине: итоги работы компании "Украинская Торговая Гильдия" за 12 месяцев. Тенденции и прогнозы развития жилой и торговой недвижимости в Украине на ближайшую перспективу". Участники: руководитель отдела консалтинга компания "Украинская Торговая Гильдия" Ростислав Симонов, заместитель руководителя отдела консалтинга компании "Украинская Торговая Гильдия" Константин Олейник, директор по связям с клиентами компании "Украинская Торговая Гильдия" Жанна Ржанова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (050) 740-10-63, (067) 216-43-43, (044) 537-23-64 или по e-mail: ak@utg.kiev.ua, pr@utg.kiev.ua.

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