Вопрос апелляции на меру пресечения Сусу будет решать процессуальный руководитель

Вопрос о подаче апелляции на избранную судом первой инстанции меру пресечения в виде домашнего ареста экс-заместителю руководителя департамента Генеральной прокуратуры по особо важным делам в сфере экономики Дмитрию Сусу будет решать процессуальный руководитель, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Сейчас прокуратура, процессуальный руководитель, решает вопрос, необходимо ли его (решение суда об избрании меры пресечения – ИФ.) обжаловать. Я думаю, в рамках процессуальных сроков мы определимся", - сказал Н.Холодницкий на брифинге в Харькове в пятницу.

"Но решение суда есть, и оно должно быть выполнено", - добавил он.

Как сообщалось, 27 июля Соломенский районный суд г.Киева отправил экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета на 2 месяца.

По решению суда Д.Сус будет находиться под домашним арестом в Хмельницком.

В свою очередь прокуратура просила арестовать подозреваемого, установив залог в 5 млн грн.

Д.Сусу инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.

Детективы НАБУ задержали Д.Суса 25 июля 2017 года на территории международного аэропорта "Борисполь" по фактам, досудебное расследование, по которым в разных уголовных процессах детективы ведут начиная с апреля 2016 года.