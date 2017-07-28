Сайт "Миротворец" в сентябре запустит проект по распознаванию лиц боевиков и сепаратистов

Сайт "Миротворец" в сентябре запустит проект под названием "Separator" по распознаванию лиц боевиков, террористов и сепаратистов, сообщил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"В первых числах сентября, команда проекта "Миротворец" запустит уникальный и не имеющий на сегодня в мире аналогов проект по распознаванию лиц боевиков, террористов и сепаратистов. Всех тех, кто по призыву из Москвы, поднял руку на Украину. Этот проект получил название "Separator"", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По словам А.Геращенко, проект "Separator" основан на американском программном обеспечении, позволяющем за короткое время сверить "фото человека с сотнями тысяч фотографий из базы данных проекта "Миротворец"".

"Уникальность проекта в том, что это будет открытый для всех проект. Каждый желающий, где бы он ни находился, сможет проверить человека по фотографии из сети, по фото с камеры смартфона, мгновенно сверив его с базой фотографий террористов, сепаратистов, боевиков и их пособников. Проверка будет занимать всего несколько секунд", - отметил нардеп.