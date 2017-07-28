Около 80% судей нового ВСУ - действующие или находящиеся в отставке

По результатам конкурса на должности судей нового Верховного Суда Украины 80% судей являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности (ОСД), сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).

При этом он уточняет, что в административном, гражданском и уголовном судах по 25 судей из 30 являются действующими или судьями в отставке, в хозяйственном суде – 18.

"Каждый четвертый будущий судья Верховного Суда, избранный Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС), нарушал права человека, или принимал политически мотивированные решения, или не может объяснить собственные доходы", - отмечают в ЦПК.

Больше всего кандидатов – девять – с негативными заключениями ОСД будут направлены в кассационный административный суд Верховного Суда, восемь – в кассационный хозяйственный суд, семь – в гражданский, шесть - в уголовный.

"Несмотря на громкие заявления президента Украины об обновлении Верховного Суда и главы ВККС Сергея Козьякова о беспрецедентной прозрачности этого процесса, в проведенном Комиссией конкурсе побеждают прежние судьи, часть из них еще и имеет сомнительную добропорядочность или опыт политических преследований в угоду власти", - резюмируют в ЦПК.

Как сообщалось, ВККС обнародовала победителей конкурса на должность судей нового Верховного Суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.