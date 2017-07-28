В Белой Церкви в результате взрыва пострадали супруги

В г.Белая Церковь Киевской области супружеская пара получила осколочные ранения различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного устройства.

Как сообщает в пятницу главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в соцсети Фейсбук, в полночь муж с женой выгуливали собаку и увидели у ворот кирпич.

"Когда хозяин поднял его, чтобы убрать, произошел взрыв - сработало самодельное взрывное устройство. Супруги получили осколочные ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группа Белоцерковского отдела полиции, специалисты-взрывотехники, медики.

Работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли обломки самодельного взрывного устройства.

"Пострадавшую 50-летнюю женщину доставили в больницу, где ей диагностировали открытый перелом левой ноги, травматический шок. 41-летний мужчина получил ранение в виде ранения головы, ноги, контузия глаза", - сказано в сообщении.

Как уточнили в полиции Киевской области, женщина сейчас находится в реанимации, она потеряла много крови, так как осколок попал в артерию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 (покушение) и по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства преступления, проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к закладке взрывчатки.