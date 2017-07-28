Украинские морпехи примут участие в учениях "Noble Partner-2017" в Грузии

Около 30 военнослужащих одного из подразделений морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отбыли в Грузию, где примут участие в многонациональных учениях "Noble Partner-2017".

Как сообщил сайт Минобороны Украины, цель участия в учениях украинских морпехов - "приобретение навыков совместных действий военнослужащих в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО".

Учения продлятся до 15 августа.