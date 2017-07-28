Порошенко приветствовал принятие Сенатом США нового пакета санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки нового пакета санкций против России.

"Приветствую принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки нового пакета санкций против России. Это решительный сигнал объединенной и солидарной поддержки Украины американским парламентом", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

"Верю в неизменную позицию США в вопросе справедливого и неотвратимого наказания агрессора", - добавил он.

Как сообщалось, накануне Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции.

Законопроект, как и во время первого голосования в июне, поддержали 98 сенаторов, два проголосовали против.