События

12:01 28.07.2017

В Барселоне поезд врезался в перрон, пострадали полсотни людей

Не менее 48 человек пострадали в результате происшествия с пригородным поездом в Барселоне, сообщает в пятницу газета El Mundo со ссылкой на службу спасения Испании. Из них пятеро - в тяжелом состоянии, включая машиниста. 18 человек госпитализированы.

По данным издания, авария произошла около 8 утра по местному времени на Французском вокзале. По предварительным данным, поезд не успел затормозить и врезался в платформу.

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Интерфакс-Украина
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