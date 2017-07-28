В Барселоне поезд врезался в перрон, пострадали полсотни людей
Не менее 48 человек пострадали в результате происшествия с пригородным поездом в Барселоне, сообщает в пятницу газета El Mundo со ссылкой на службу спасения Испании. Из них пятеро - в тяжелом состоянии, включая машиниста. 18 человек госпитализированы.
.@semgencat sigue atendiendo a pasajeros accidente tren #EstacióFrança @gr_angela @linformatiu_tve pic.twitter.com/I1tvKnlfZO— InfoEmergencias (@InfoEmerg) 28 июля 2017 г.
По данным издания, авария произошла около 8 утра по местному времени на Французском вокзале. По предварительным данным, поезд не успел затормозить и врезался в платформу.