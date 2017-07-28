В Марьинке мужчина получил пулевое ранение ноги

В Марьинке Донецкой области 35-летний мужчина получил пулевое ранение ноги, находясь в собственном доме, полиция начала уголовное производство по статье "террористический акт".

Как сообщает в пятницу управление Национальной полиции в Донецкой области на странице в "Фейсбук", накануне в четверг около 22:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с травмированной ногой.

"Установлено, что вчера вечером 35-летний мужчина получил пулевое ранение ноги, находясь по месту жительства по ул.Прокофьева 227. Первую медицинскую помощь получил в больнице Курахово", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в то время обстрелов города не было, однако периодически происходят одиночные выстрелы со стороны боевиков.

Следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства происшествия.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.