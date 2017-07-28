В Гидрометцентре предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей

В Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях 28-31 июля сохраняется чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, сообщается на официальном сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

При этом 28 июля по всей Украине, кроме Луганской области, ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-24 м/с. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами ожидаются сильные дожди.

В Киеве ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с, в Киевской области - грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парке, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах", - говорится в сообщении.