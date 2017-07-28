События

11:01 28.07.2017

В Гидрометцентре предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей

В Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях 28-31 июля сохраняется чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, сообщается на официальном сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

При этом 28 июля по всей Украине, кроме Луганской области, ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-24 м/с. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами ожидаются сильные дожди.

В Киеве ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с, в Киевской области - грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парке, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Замруководителя общественной организации и помощнику чиновника МВД объявлено о подозрении

В деле Клименко объявлено подозрение 46 лицам, арестованы 9 человек

Сенат США проголосовал против частичного отказа от Obamacare

Дочери экс-президента Узбекистана предъявлено обвинение

ВККСУ обнародовала победителей конкурса на должность судей нового ВС

ПОСЛЕДНЕЕ

Журналист уронил ноутбук на голову американского сенатора во время дебатов по реформе здравоохранения

Заседание конкурсной комиссии по отбору независимого члена НС "Нафтогаза" перенесено на 1 августа

Международные организации направили в ОРДЛО 26 тонн стройматериалов и медикаментов

Киев ждет от Константинополя признания автокефалии Украинской церкви

"Наш край" требует наказать виновных в потере 40 тыс. заявлений абитуриентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить солнцезащитные очки на price.ua
РЕКЛАМА