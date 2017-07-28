Замруководителя общественной организации и помощнику чиновника МВД объявлено о подозрении

Заместитель руководителя одной из общественных организаций Украины, который в сговоре с помощником должностного лица Министра внутренних дел Украины требовал от представителя одного из предприятий более 1,5 млн грн, был задержан в четверг, 27 июля, во время совершения преступления, сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Злоумышленники… с применением угроз жизни и здоровью представителю субъектов ведения хозяйства требовали и получили от него часть неправомерной выгоды в сумме 785 тыс. грн. Указанные денежные средства злоумышленники требовали от потерпевшего за решение вопроса о привлечении сотрудниками Национальной полиции Украины к уголовной ответственности сотрудников Государственной фискальной службы одного из районов г.Киева, которые своими действиями создавали преднамеренные препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности предприятия, интересы которых представлял потерпевший, а также за осуществление физического и психологического давления на служебных лиц одного из обществ за возвращение денежных средств предприятию за поставку якобы некачественной продукции производственно-технического назначения", - говорится в сообщении.

В ходе проведения спецоперации, кроме разоблачения и задержания отмеченных преступников, было проведено 13 обысков с целью документирования противоправной деятельности подозреваемых.

За совершение противоправных действий замруководителя общественной организации и его сообщник были 27 июля извещены о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст.189, ч.5 ст.27, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, что нанесло значительный вред потерпевшему, а также получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством такой выгоды).

Помощник должностного лица МВД извещен о подозрении в совершении правонарушений по ч.2 ст.27, ч.3 ст.369-2 УК (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с вымоганием такой выгоды).

"В настоящее время проводятся другие неотложные следственные действия. По обращению органа досудебного расследования суд рассматривает ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения, в частности, в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.