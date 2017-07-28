События

10:35 28.07.2017

Замруководителя общественной организации и помощнику чиновника МВД объявлено о подозрении

Заместитель руководителя одной из общественных организаций Украины, который в сговоре с помощником должностного лица Министра внутренних дел Украины требовал от представителя одного из предприятий более 1,5 млн грн, был задержан в четверг, 27 июля, во время совершения преступления, сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Злоумышленники… с применением угроз жизни и здоровью представителю субъектов ведения хозяйства требовали и получили от него часть неправомерной выгоды в сумме 785 тыс. грн. Указанные денежные средства злоумышленники требовали от потерпевшего за решение вопроса о привлечении сотрудниками Национальной полиции Украины к уголовной ответственности сотрудников Государственной фискальной службы одного из районов г.Киева, которые своими действиями создавали преднамеренные препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности предприятия, интересы которых представлял потерпевший, а также за осуществление физического и психологического давления на служебных лиц одного из обществ за возвращение денежных средств предприятию за поставку якобы некачественной продукции производственно-технического назначения", - говорится в сообщении.

В ходе проведения спецоперации, кроме разоблачения и задержания отмеченных преступников, было проведено 13 обысков с целью документирования противоправной деятельности подозреваемых.

За совершение противоправных действий замруководителя общественной организации и его сообщник были 27 июля извещены о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст.189, ч.5 ст.27, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, что нанесло значительный вред потерпевшему, а также получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством такой выгоды).

Помощник должностного лица МВД извещен о подозрении в совершении правонарушений по ч.2 ст.27, ч.3 ст.369-2 УК (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с вымоганием такой выгоды).

"В настоящее время проводятся другие неотложные следственные действия. По обращению органа досудебного расследования суд рассматривает ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения, в частности, в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Гидрометцентре предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей

В деле Клименко объявлено подозрение 46 лицам, арестованы 9 человек

Сенат США проголосовал против частичного отказа от Obamacare

Дочери экс-президента Узбекистана предъявлено обвинение

ВККСУ обнародовала победителей конкурса на должность судей нового ВС

ПОСЛЕДНЕЕ

Журналист уронил ноутбук на голову американского сенатора во время дебатов по реформе здравоохранения

Заседание конкурсной комиссии по отбору независимого члена НС "Нафтогаза" перенесено на 1 августа

Международные организации направили в ОРДЛО 26 тонн стройматериалов и медикаментов

Киев ждет от Константинополя признания автокефалии Украинской церкви

"Наш край" требует наказать виновных в потере 40 тыс. заявлений абитуриентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Спорт питание на price.ua
РЕКЛАМА