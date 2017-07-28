События

10:28 28.07.2017

Журналист уронил ноутбук на голову американского сенатора во время дебатов по реформе здравоохранения

Освещающий деятельность конгресса США журналист уронил ноутбук на голову сенатора-республиканца Тима Скотта во время дебатов по вопросу об отмене реформы здравоохранения Obamacare, сообщает в пятницу издание "Хилл".

Ноутбук упал на сенатора с ложи прессы. Т.Скотт, сидевший рядом с сенатором Беном Сассом, от неожиданности подскочил, но серьезно не пострадал.

Сотрудник издания "Индепендент джорнэл ревью" Хэйли Берд принесла в "Твиттере" извинения за этот инцидент. "Я случайно уронила ноутбук: день ведь был тяжелым. Сенаторы Тим Скотт и Бен Сасс, прошу у вас прощения. Это не было нападением", - написала она.

Как сообщалось, сенаторы в пятницу проголосовали против частичной отмены Obamacare.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Гидрометцентре предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей

Замруководителя общественной организации и помощнику чиновника МВД объявлено о подозрении

В деле Клименко объявлено подозрение 46 лицам, арестованы 9 человек

Сенат США проголосовал против частичного отказа от Obamacare

Дочери экс-президента Узбекистана предъявлено обвинение

ПОСЛЕДНЕЕ

Заседание конкурсной комиссии по отбору независимого члена НС "Нафтогаза" перенесено на 1 августа

Международные организации направили в ОРДЛО 26 тонн стройматериалов и медикаментов

ВККСУ обнародовала победителей конкурса на должность судей нового ВС

Киев ждет от Константинополя признания автокефалии Украинской церкви

"Наш край" требует наказать виновных в потере 40 тыс. заявлений абитуриентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа диванов на price.ua
РЕКЛАМА