Заседание конкурсной комиссии по отбору независимого члена НС "Нафтогаза" перенесено на 1 августа

Заседание комиссии по конкурсному отбору независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" перенесено с 27 июля на 1 августа 2017 года.

Согласно сообщению на правительственном портале, перенос заседания, на котором будут рассмотрены заявления и другие документы, поданные претендентами для участия в конкурсном отборе на члена НС НАК, связано с отсутствием кворума 27 июля.

"Если коротко, то конверты не вскрыли, потому что не было кворума. Отпуска и busy schedules (график занятости) у голосующих членов комиссии. Дальнейшие планы: если соберемся, то после квалификации и допуска сформируем график интервью и в течение 10 дней проведем интервью и определим short-list для подачи на Номинационный комитет Кабмина", - уточнил на своей странице в Facebook управляющий партнер компании по поиску руководящего персонала Odgers Berndtson Роман Бондарь.

Как сообщалось, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента – экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.

Кабинет министров 29 марта 2017 года решил расширить количественный состав НС "Нафтогаза" с пяти до семи лиц, добавив в него одного независимого и одного от государства.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.