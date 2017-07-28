В деле Клименко объявлено подозрение 46 лицам, арестованы 9 человек

В деле о создании в отношении преступной организации из числа высшего руководства Министерства доходов и сборов времен Александра Клименко (т.н. дело о "налоговых площадках") 46 лицам объявлено о подозрении в совершении преступлений, 9 лиц остаются под стражей, 18 – под залогом, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По промежуточным результатам (расследования дела организации А.Клименко - ИФ) подозрение объявлено 46 лицам, среди которых руководители региональных налоговых, а также сам экс-министр доходов и сборов А.Клименко. Под стражей остается 9 лиц, еще 18 лиц находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу утром.

По его словам, в ходе расследования этого дела военные прокуроры ГПУ участвовали в рассмотрении 258 ходатайств в судах по мерам обеспечения уголовного производства. "Наибольшее их количество (163) касалось наложения ареста на имущество подозреваемых. Все ходатайства удовлетворены… Имущество подозреваемых арестовано на сумму 900 млн. грн. Сумма арестованного имущества А.Клименко и его аффилированных компаний достигает еще 6 млрд грн", - рассказал генпрокурор.

Ю.Луценко также сообщил, что работа по расследованию этого дела продолжается.

Как сообщалось, 24 мая 2017 года правоохранители проводили в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования т.н. налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов А.Клименко. Бли задержаны 23 человека по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст.255, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

Среди задержанных: бывший председатель главного управления Миндоходов в Днепропетровской области; начальник ГНС Луганской области; глава налоговой АРК; начальники ГНИ районов Киева; замглавы Полтавской налоговой администрации; начальник и замначальника Миндоходов в Харьковской области; начальник ГНИ в Полтаве; председатель ГНА в Харьковской области.

В июне прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко сообщал, что в рамках уголовного производства по факту создания преступной организации экс-президентом Украины Виктором Януковичем вместе с бывшим министром доходов и сборов А.Клименко объявлены подозрения 45 лицам. По состоянию на 27 июня 17 из них находились в розыске, 28 пребывали на территории Украины; всем им суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога или просто в виде залога. 9 фигурантов этого дела находятся под стражей, 18 внесли залог на общую сумму более 59 млн грн.

В июле силовые ведомства провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих А.Клименко, в том числе в ТРЦ "Гулливер" в Киеве.