События

09:49 28.07.2017

Сенат США проголосовал против частичного отказа от Obamacare

Американские сенаторы в пятницу проголосовали против частичного отказа от реформы здравоохранения Obamacare.

Согласно результатам голосования, 49 сенаторов высказались за отказ, а 51 - против. Решающую роль сыграли трое сенаторов республиканцев, которые вместе с демократами выступили против даже подобного "урезанного" варианта отмены реформы. Одним из этих сенаторов стал Джон Маккейн, проходящий лечение от рака и вернувшийся в Вашингтон специально для участия в голосовании по ряду ключевых тем.

"Ясно, что такое развитие событий не может не расстраивать", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

В свою очередь, спикер палаты представителей Пол Райан выразил готовность искать с сенаторами компромиссный вариант реформы системы здравоохранения.

Отмена Obamacare и замена ее на другую реформу систему здравоохранения было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

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