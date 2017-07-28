Международные организации направили в ОРДЛО 26 тонн стройматериалов и медикаментов

Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Всемирная продовольственная организация ООН Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев направили в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) строительные материалы и медицинские препараты общим весом около 26 тонн.

Как сообщила Госпогранслужба Украины в пятницу на странице в "Фейсбук", через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на неконтролируемую территорию проследовали четыре грузовых автомобиля от МККК и один - от ООН.