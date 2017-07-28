Дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о предъявлении обвинений старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям Уголовного кодекса (УК).

"Г.Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса (168, 178, 182, 189, 228 и 243)", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте узбекской Генпрокуратуры. "В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Обвинение Г.Каримовой предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

"В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе расследования уголовного дела установлено, что Г.Каримова непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы.

Ранее приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Г.Каримова была признана виновной в совершении инкриминированных преступлений, ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.