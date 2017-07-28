События

09:37 28.07.2017

ВККСУ обнародовала победителей конкурса на должность судей нового ВС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) обнародовала 120 победителей конкурса на должность судей нового Верховного Суда.

Как сообщает ВККСУ, в четверг вечером комиссия утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда.

Победителями конкурса стали судьи, адвокаты, ученые и специалисты по совокупному стажу.

Для участия в конкурсе, который начался 7 ноября 2016 года, зарегистрировались 1,436 тыс. лиц, документы подали 846, к конкурсу были допущены 653, к прохождению квалификационного оценивания были допущено 625 кандидатов.

При оценке участники конкурса составили профессиональные и психологические тесты, прошли проверку Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Общественного совета добропорядочности.

ВККСУ провела собеседование в коллегиях с 381 кандидатом.

ВККСУ по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

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