Киев ждет от Константинополя признания автокефалии Украинской церкви – Порошенко

Украина ожидает от Константинопольского Патриархата признания автокефалии украинской поместной православной церкви, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Святой равноапостольный князь Владимир Великий 1029 лет назад… принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-матерью. Именно от нее мы, как страна с одной из наибольших православных общин мира, ожидаем скорейшего признания природной автокефалии украинской Церкви - большой по количеству верных, равной другим поместным православным церквям. И, понятно, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора", - говорится в обращении главы украинского государства по случаю Дня крещения Киевской Руси.

В своем обращении П.Порошенко отмечает, что День напоминает об извечных христианских ценностях: правде, добре, милосердии, любви к ближнему. "Они стали особенно важными в условиях агрессии со стороны России и закаляют и делают нас непобедимыми в борьбе за свободу и независимость. Мощный потенциал христианства дал нам импульс для единства", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что "выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает, что крещение Киевской Руси стало "эпохальным событием, определившим дальнейшее развитие украинского государства и его место среди европейских народов".

"В далеком 988 году наши предки на склонах Днепра избрали путь цивилизации и развития, мудрости и доброты, света и любви. Пусть сделанный выбор станет залогом и нашего успеха и вдохновляет всех украинцев на новые свершения", - говорится в поздравлении главы правительства по случаю Дня крещения Руси, опубликованном на правительственном портале в пятницу.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в свою очередь, отмечает, что Крещение Руси – "это не только религиозный акт выбора вероисповедания, но и важен политический шаг в истории Украины". "Христианская традиция стала основой украинского государственного строительства, а Русь-Украина - частью общей европейской христианской цивилизации", - подчеркнул он в своем поздравлении по случаю Дня крещения Руси, опубликованном на сайте украинского парламента.

Спикер также отмечает важность создания поместная православной церкви в Украине с духовным центром в Киеве. "День Крещения Руси-Украины - это повод еще раз задуматься о нашем духовном единстве. Украинская поместная православная церковь с духовным центром в Киеве станет залогом не только духовного единства Украины, но и национальной безопасности государства", - подчеркивает он.

"Пусть Господь оберегает Украину и украинский народ! С нами правда! С нами Бог! Победа будет за нами!", - говорится в поздравлении А.Парубия.