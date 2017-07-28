"Наш край" требует наказать виновных в потере 40 тыс. заявлений абитуриентов

Партия "Наш край" требует провести служебное расследование и наказать виновных в халатности, из-за которой было потеряно около 40 тыс. заявлений абитуриентов. Об этом в обращении к Кабмину заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, сообщила пресс-служба партии.

А.Мазурчак отметил, что десятки тысяч абитуриентов ежегодно сталкиваются с трудностями при подаче документов на поступление по электронной системе.

"В этом году было потеряно около 40 тыс. заявлений абитуриентов. Их подправляют в ручном режиме, но гарантии, что будут восстановлены все заявления, нет. По свидетельству экспертов, система аннулировала эти заявления, не уведомив ни абитуриентов, ни вузы. Поэтому "Наш край" требует от Кабмина провести служебное расследование и наказать виновных в этой халатности", – заявил А.Мазурчак.

Он также добавил, что "Наш край" требует создать специальную комиссию для оперативного рассмотрения жалоб абитуриентов, которые из-за сбоя системы потеряли заявления и не смогут поступить в вузы.

"Каждый год десятки тысяч абитуриентов сталкиваются с трудностями при подаче документов на поступление по электронной системе, которая не может справиться с "неожиданным" количеством заявлений. Вступительная кампания, как правило, наступает для чиновников внезапно", – отметил А.Мазурчак.

Сопредседатель партии отметил, что Минобразования должно заниматься не псевдореформами и внесением изменений в условия поступления после начала кампании, а наладить повседневную работу систем.

"Времени для этого было вполне достаточно: на плохую работу систем вступления жалуются все поступающие со момента, когда она была введена", – говорится в обращении А.Мазурчака.