Двух причастных к перестрелке в Днепре суд оставил под стражей – правоохранители

Двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Днепре, в результате которой погибли участники АТО, взяли под стражу, сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 27 июля, двум подозреваемым - 1982 по 1992 годов рождения - суд избрал меру пресечения. Оба взяты под стражу без права внесения залога", - говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

Еще два фигуранта дела - 1976 и 1981 года рождения - продолжают находиться в больнице, где им оказывается медицинская помощь. В отношении них в ближайшее время ожидается принятие процессуальных решений.

В полиции сообщили, что следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ст.115 УК Украины (умышленное убийство) продолжаются. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видеоматериал с камер наблюдения, которые были расположены рядом. Видео приобщено к материалам дела.

Как сообщалось, в результате перестрелки в Днепре, которая произошла вечером 25 июля, были убиты два участника АТО и ранены пять человек. Погибли два ветерана АТО - бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер и бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук (позывной "Щука"). Еще один ветеран АТО, адвокат Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот и был госпитализирован.