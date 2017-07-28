События

08:01 28.07.2017

Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены 109 населенных пунктов – ГСЧС

Состоянием на утро пятницы, в связи со сложными погодными условиями, в 5 областях Украины остаются обесточенными 109 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"С 27 на 28 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 109 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевской - 51 н.п., Днепропетровской - 22 н.п., Черкасской - 20 н.п, Кировоградской - 9 н.п. и Сумской - 7 н.п.", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

В ГСЧС уточнили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены 38 бригад облэнерго (39 ед. тех и 114 чел.).

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