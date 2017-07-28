События

07:00 28.07.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Рейтинг деятельности глав облгосадминистраций в первом полугодии 2017 года"

В пятницу, 28 июля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Комитета избирателей Украины на тему "Рейтинг работы глав облгосадминистраций в первом полугодии 2017 года". Участники: генеральный директор КИУ Алексей Кошель, аналитик КИУ Денис Рыбачок (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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