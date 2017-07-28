Боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб, 5 ранены – штаб

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли украинские позиции, вследствие чего пятеро военнослужащих получили ранения, один погиб, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Пятеро наших бойцов получили ранения, один погиб. В свою очередь силы АТО 12 раз применяли оружие", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбуке в пятницу утром.

На луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по украинским позициям в Крымском, Новозвановке, Новотошковском. В районе Попасной они применяли минометы калибра 120 и 82-мм, а по Троицкому вели огонь из вооружения БМП.

На мариупольском направлении, вечером, под минометный огонь НВФ попали опорные пункты сил АТО в Павлополе и Водяном. По Талаковке, боевики трижды били из гранатометов и стрелкового оружия.

Около 20.00, боевики полтора часа вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениях неподалеку Авдеевки, на Донецком направлении. В результате обстрела один украинский военный получил ранения.