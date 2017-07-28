События

05:46 28.07.2017

Депутата Николаевского облсовета избил глава Новоодесского райсовета – правоохранители

В Николаеве после заседания областного совета избили депутата, которого госпитализировали с сотрясением мозга, сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

"27 июля около 17:00 в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с сотрясением головного мозга в нейрохирургическое отделение госпитализирован 54-летний депутат Николаевского облсовета", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

По словам пострадавшего, телесные повреждения он получил в тот же день в 14:30 в помещении Николаевского областного совета после заседания внеочередной сессии областного совета от 55-летнего главы Новоодесского районного совета.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Указанная информация внесена в журнал Единого учета, предварительная квалификация уголовного преступления по ч.1 ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб, 5 ранены – штаб

Сенат США одобрил новые санкции против России

В Черном море украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии проводят учения

Чиновник "Укртрансбезопасности" уличен во взяточничестве

Неизвестные со стрельбой совершили ограбление в центре Одессы

ПОСЛЕДНЕЕ

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Рейтинг деятельности глав облгосадминистраций в первом полугодии 2017 года"

Сакварелидзе вернулся в Украину, в "Жулянах" его встретили аплодисментами

Израиль рискует разжечь религиозную войну, считает генсек ЛАГ

Возле ПП "Краковец" несколько граждан напали на полицейских, побили и украли номера с патрульного авто

Романюк снял свою кандидатуру с конкурса в новый Верховный суд Украины – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА