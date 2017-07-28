Депутата Николаевского облсовета избил глава Новоодесского райсовета – правоохранители

В Николаеве после заседания областного совета избили депутата, которого госпитализировали с сотрясением мозга, сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

"27 июля около 17:00 в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с сотрясением головного мозга в нейрохирургическое отделение госпитализирован 54-летний депутат Николаевского облсовета", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

По словам пострадавшего, телесные повреждения он получил в тот же день в 14:30 в помещении Николаевского областного совета после заседания внеочередной сессии областного совета от 55-летнего главы Новоодесского районного совета.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Указанная информация внесена в журнал Единого учета, предварительная квалификация уголовного преступления по ч.1 ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".