Израиль рискует разжечь религиозную войну, считает генсек ЛАГ

Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт полагает, что попытки Израиля взять под силовой контроль религиозные объекты в Иерусалиме могут разжечь "религиозную войну", сообщают в четверг западные СМИ.

"Я предлагаю Израилю тщательно усвоить уроки этого кризиса. Легкомысленное и такое высокомерное отношение к святыням всерьез угрожает разжечь религиозную войну, поскольку ни один мусульманин в мире не примет осквернение мечети Аль-Акса", - заявил Абуль-Гейт на экстренной встрече глав МИД арабских стран в Каире, куда они съехались для обсуждения ситуации вокруг Храмовой Горы.

По его словам, Израиль "играет с огнем, разжигает религиозную войну и переносит суть конфликта из политической сферы в религиозную".