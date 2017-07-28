Возле ПП "Краковец" несколько граждан напали на полицейских, побили и украли номера с патрульного авто

На украинско-польской границе возле пункта пропуска "Краковец" (Львовская обл.) несколько граждан напали на патрульных полицейских, побили и украли номерные знаки с патрульного автомобиля.

Как сообщает в четверг патрульная полиция Львова на странице в соцсети Фейсбук, инцидент произошел около полуночи вблизи пункта пропуска "Краковец".

"К автопатрулю подошел гражданин и начал цепляться к патрульным, нецензурно выражаться и оскорблять полицейских. Мужчина не реагировал на замечания и призвал на помощь других граждан с очереди, которые лишь обострили конфликт", – сказано в сообщении.

Когда полицейские задержали зачинщиков противоправных действий, несколько десятков человек из очереди попытались освободить задержанных – повредили патрульный автомобиль и похитили номерные знаки, чем дали возможность сбежать одному из задержанных.

Также они нанесли телесные повреждения двум патрульным: ушибы, ссадины.

"Человек, похитивший номерные знаки, один выбросил на обочину, а второй выбросил, когда его догоняли полицейские. Все трое по предварительной информации – родственники и являются жителями Яворивского района", – сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что сейчас мужчинам грозит уголовная ответственность за сопротивление работникам полиции и кражу номерных знаков.