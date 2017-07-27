Суса отправили на 2 месяца под домашний арест – СМИ

Соломенский райсуд Киева отправил экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса под домашний арест на 2 месяца.

"Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", – сообщил в прямом эфире корреспондент "112.Украина" в четверг вечером.

По решению суда Д.Сус будет находиться под домашним арестом в Хмельницком.

Как сообщалось, детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Дмитрия Суса 25 июля на территории международного аэропорта "Борисполь" по фактам, досудебное расследование по которым в разных уголовных процессах детективы ведут начиная с апреля 2016 года.