События

23:19 27.07.2017

Суса отправили на 2 месяца под домашний арест – СМИ

Соломенский райсуд Киева отправил экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса под домашний арест на 2 месяца.

"Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", – сообщил в прямом эфире корреспондент "112.Украина" в четверг вечером.

По решению суда Д.Сус будет находиться под домашним арестом в Хмельницком.

Как сообщалось, детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Дмитрия Суса 25 июля на территории международного аэропорта "Борисполь" по фактам, досудебное расследование по которым в разных уголовных процессах детективы ведут начиная с апреля 2016 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Черном море украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии проводят учения

Чиновник "Укртрансбезопасности" уличен во взяточничестве

Неизвестные со стрельбой совершили ограбление в центре Одессы

Порошенко сменил представителя Украины при ОЧЭС

В результате взрыва автомобиля в Днепре пострадали две женщины

ПОСЛЕДНЕЕ

В НАБУ расследуют около 400 коррупционных дел – Сытник

Жертвы вооруженного нападения в центре Одессы не имеют претензий к нападавшим – полиция

Суд продлил срок содержания под стражей для пятерых обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе

Один украинский боец погиб, еще четыре получили ранения в зоне АТО

Сакварелидзе утверждает, что его могут не впустить в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА