События

22:06 27.07.2017

Жертвы вооруженного нападения в центре Одессы не имеют претензий к нападавшим – полиция

Жертвы вооруженного нападения в центре Одессы отказались от любых претензий и обращений в правоохранительные органы, сообщил на своей странице в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, пострадавшие также утверждают, что в результате противоправных действий неизвестных лиц их личное имущество не пострадало и никакие ценности в результате происшествия похищены не были.

Вместе с тем полиция решает вопрос о начале уголовного производства по признакам ч.2 ст. 296 (Хулиганские действия группой лиц) Уголовного кодекса Украины и объявила автомобиль правонарушителей в розыск.

Как сообщалось, днем в четверг трое мужчин в масках на перекрестке улиц Пушкинская и Успенская напали на автомобиль "Hyundai Tucson". Они разбили битами стекло автомобиля, в салоне которого, по предварительным данным, находились три человека, выхватили сумку и уехали с места преступления на автомобиле "Skoda Oktavia".

Пострадавшие на своем автомобиле поехали за нападающими, пытаясь их догнать.

В полиции отметили, что во время нападения были слышны звуки выстрелов. Однако информация о пострадавших не поступала.

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Интерфакс-Украина
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