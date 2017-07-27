В Черном море украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии проводят учения

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии проводят учения типа PASSEX в северо-западной части Черного моря.

Как сообщает в четверг пресс-центр командования ВМС ВСУ на странице в Фейсбук, эсминец "Duncan" (Королевские ВМС Великобритании), фрегаты "Yildirіm" (ВМС Турецкой Республики), "Гетман Сагайдачный" (ВМС ВС Украины) и "Р.Фердинанд "(ВМС Румынии) на практике отрабатывают совместные действия в составе группы надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО, повышают уровень совместимости.

Отмечается, что во время перехода по морю украинский фрегат принял на борт вертолет Ка-27, после чего состоялась тренировка посадок вертолета на палубу корабля. Кроме того, отработаны подходы для посадок на палубы кораблей других участников учений их вертолетов.

В ходе совместных действий досмотровая команда эсминца "Duncan" провела показательную досмотровую операцию на борту фрегата "Гетман Сагайдачный".

План учений предусматривает также тактическое маневрирование в строях и ордерах.

К учениям типа PASSEX привлекался и самолет Ан-26 морской авиационной бригады ВМС ВСУ - для освещения надводной обстановки и передачи данных на корабле.

Как сообщалось, с 24 до 27 июля корабли постоянной группы военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) эсминца " Duncan" (ВМС Великобритании) и фрегата "Yildirіm" (ВМС Турции) находились с визитом в порту Одессы.

Утром в четверг, 27 июля, по завершению визита корабли вместе с фрегатом "Гетман Сагайдачный" покинули порт Одессы. Румынский фрегат к ним присоединился в районе Черного моря.