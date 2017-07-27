При пожаре на складе автозапчастей в Харьковской области пострадали двое мужчин

В Дергачевском районе Харьковской области в с.Подворки произошел пожар на складе автозапчастей, в результате которого двое мужчин получили отравление угарным газом.

Как сообщает в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на территории складов в с.Подворки по ул. Энергетическая, 5 поступило на номер "101" 27 июля в 12:31.

К месту происшествия выехали 7 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 35 спасателей.

На месте пожарные установили, что огнем охвачены складские помещения автозапчастей. Площадь пожара составляет около 800 кв.м.

"Во время пожара пострадали двое мужчин - 1975 и 1968 года рождения, по предварительным данным сотрудники складских помещений. С отравлением угарным газом они были немедленно госпитализированы в областную больницу", - сказано в сообщении.

В 13:15 пожар был локализован. Сейчас идет ликвидация.

Причина возникновения пожара выясняется.