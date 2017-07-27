События

20:32 27.07.2017

Один украинский боец погиб, еще четыре получили ранения в зоне АТО

В четверг с полуночи по состоянию на 19.00 в зоне АТО один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в районе Водяного, еще трое получили ранения в результате обстрела и один боец – подорвавшись на неизвестном устройстве.

"В целом с полуночи и до 19 часов незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим тишины. 4 украинских защитников получили ранения разной степени, один погиб", - сообщил штаб АТО на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Согласно информации, около 8 утра боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку Водяного. "И хотя наши военные оперативно отреагировали на обстрел, один украинский боец в результате пулевого ранения погиб", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в 10:00 противник снова бил из гранатометов по Водяному, а в 11:00 - по поселку Широкино.

На Луганском направлении боевики гранатометным огнем накрывали позиции ВСУ в Новотошковском. "В результате этого обстрела двое украинских бойцов получили осколочные ранения. Кроме того, утром, недалеко Крымского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил ранения еще один наш военный", - отмечается в сообщении.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по Новгородскому.

"Около 15 часов при обстреле позиций ВСУ в поселке Зайцево еще один военный получил осколочное ранение", - проинформировал пресс-центр штаба.

"Почти на все сегодняшние провокации врага силы АТО открывали плотный огонь, используя практически весь арсенал оружия, незапрещенного минскими соглашениями", - подчеркнуто в сообщении.

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