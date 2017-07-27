Сакварелидзе утверждает, что его могут не впустить в Украину

Экс-заместитель генерального прокурора Украины, представитель партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" Давид Сакварелидзе заявляет, что его могут не впустить в Украину, когда он в ночь на пятницу, 28 июля, прибудет в аэропорт "Жуляны" (Киев).

"По моей информации, что касается лично меня, то никаких подготовленных документов для лишения гражданства на этот момент нет. Но насколько мне известно, Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) сейчас настоятельно требует сделать их задним числом, чтобы не впустить меня в страну. Хочет воспользоваться тем, что я не в Украине, ведь неизвестно, когда еще представится такая возможность", - написал Д.Сакварелидзе на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он сообщил, что ночью в 2:50 прибудет в аэропорт "Жуляны".

В свою очередь пресс-служба "Руха новых сил Михаила Саакашвили" сообщила, что представители их партии планируют встретить Д.Сакварелидзе в аэропорту и поддержать его.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины.

В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.