Киев призывает мировое сообщество усилить давление на РФ в связи с решением суда по украинцу Зейтуллаеву

Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество осудить деятельность российских судов в связи с решением Верховного суда РФ увеличить на 3 года срок заключения незаконно осужденного в России гражданина Украины Руслана Зейтуллаева.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Верховного суда Российской Федерации от 27.07.2017 увеличить до 15 лет срок заключения гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, незаконно осужденного по сфабрикованным обвинениям в организации террористической организации и осуществлении террористической деятельности на территории временно оккупированной АР Крым", - сказано в комментарии МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства в четверг.

В МИД отмечают, что судебный процесс над Р.Зейтуллаевим "является ярким примером применения оккупационными властями репрессий против крымскотатарского народа и нарушения основных прав человека и свобод".

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить преследование мирных граждан Украины, а также выполнять приказ Международного суда ООН относительно прекращения противоправных действий в отношении представителей крымскотатарского народа.

"Призываем мировое сообщество осудить антигуманную и противоправную деятельность судебных органов Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью освобождения всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым", - сказано в комментарии.