Грузия в 2017 г. сокращает субсидии для виноделов на фоне роста экспорта вина

Правительство Грузии приняло решение в этом году дифференцированно субсидировать компании-производителей вина - в зависимости от региона их нахождения и качества винограда.

"В ходе ртвели-2017 (сбор урожая винограда - ИФ) в Кахетии (главный виноградарский регион Грузии - ИФ) государство уже не будет субсидировать качественный виноград. Субсидии останутся в регионе Рача-Лечхуми на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 2 лари за 1 кг", - сообщил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили журналистам после заседания правительства в четверг.

При этом он отметил, что винные компании, которые для производства коньячного спирта будут закупать у фермеров белый виноград сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" не менее чем по 0,7 лари, дополнительно получат от государства 0,35 лари за 1 кг.

По словам министра, как и в прошлые годы, виноградари и виноделы в рамках госпрограммы могут воспользоваться льготными кредитами, в которых 8% общей суммы кредита будут финансироваться государством.

Он сообщил также, что в текущем году в стране начали функционировать 24 новых винных производств, а 48 компаний в связи с ростом спроса на их продукцию расширили производственные мощности, в рамках же госпрограммы льготного агрострахования застрахованы виноградники на площади 5,123 тыс. га.

"Активно идет диверсификация экспортных рынков, что обусловлено тенденцией все возрастающего спроса на грузинское вино и алкогольные напитки, и, соответственно, растет спрос компаний на закупку винограда", - сказал Л.Давиташвили.

Как сообщалось, в 2017 году Грузия ожидает рекордного объема экспорта натурального виноградного вина - порядка 70 млн тонн, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. В январе-июне текущего года республика экспортировала в 44 стран 31,5 млн бутылок вина, что на 59,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году урожай винограда в Грузии составил 159,2 тыс. тонн - на 25,8% меньше, чем в предыдущем году. Прогнозировать урожай винограда в текущем году в Минсельхозе республики пока воздерживаются.

Официальный курс на 27 июля - 2,3993 лари/$1.