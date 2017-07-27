События

18:15 27.07.2017

Хиллари Клинтон в книге расскажет о поражении на президентских выборах

Бывший госсекретарь США и соперник президента США Дональда Трампа на прошлогодних выборах Хиллари Клинтон в новой книге расскажет о своем поражении, а также о том, каково ей было чувствовать себя в президентской гонке, будучи женщиной, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Кроме того, согласно данным агентства, Х.Клинтон в книге намерена рассказать "предостерегающую историю" о якобы существовавшем российском вмешательстве в процесс выборов американского президента и том, какую угрозу оно несло для американской демократии.

"В прошлом, по причинам, которые я пытаюсь объяснить, я часто ощущала, что должна быть осторожна на публике, будто я иду по канату без страховочной сетки, но теперь я разрушаю построенную преграду", - написала бывший госсекретарь во введении к книге.

Х.Клинтон решила назвать книгу "Что произошло", в продажу она должна выйти 12 сентября.

"Хиллари поведает вам о напряженном личном опыте первой женщины, которую партия большинства номинировала кандидатом на пост президента в выборах, отметившихся ненавистью, сексизмом, высотами и падениями, невероятными поворотами, российским вмешательством и противником, нарушившим все правила", - говорится в слове от издателя книги.

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