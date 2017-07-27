События

18:06 27.07.2017

Власти Киева предупреждают о возможных ливнях и шквалах ветра

В ближайший час с удержанием до конца суток 27 июля в Киеве ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы ветра 25-28 м/с, сообщают в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды призывает в случае усиления ветра избегать пребывания вблизи больших деревьев, парковать рядом с ними автомобили, все окна домов плотно закрыть, убрать из балконов и лоджий предметы, которые могут выпасти наружу.

"Если вы очутились на улице, то (рекомендуется – ИФ) держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев веток и при травмировании людей информировать экстренные службы по тел.: 101 или 103.

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