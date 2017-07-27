Работа ж/д вокзала в Киеве восстановлена после ложного сообщения о минировании

Работа железнодорожного вокзала в Киеве восстановлена после анонимного сообщения о якобы минировании здания, на время проверки из него эвакуировали более 2 тыс человек, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На время обследования из здания вокзала эвакуировали 1900 пассажиров и 110 работников. Правоохранители тщательным образом осмотрели все служебные помещения и прилегающую к вокзалу территорию. Никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено. Сейчас вокзал работает в привычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 13.46 в Соломенское управление полиции по спецлинии "102" позвонил неизвестный и сообщил о том, что здание железнодорожного вокзала заминировано. На место происшествия срочно выехали специалисты профильных служб, взрывотехники, спасатели и медики.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.