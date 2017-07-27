Чиновник "Укртрансбезопасности" уличен во взяточничестве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой разоблачили на взятке главного специалиста управления "Укртрансбезопасности" в Одесской области.

Как сообщила пресс-центр СБУ в четверг, правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги с экспедиторских компаний, капитанов отечественных и иностранных судов, которые заходили в порты Одесской области.

"За "вознаграждение" главный специалист не фиксировал имеющиеся на судах нарушения, которые могли привести к созданию чрезвычайных ситуациях. В случае отказа платить деньги, чиновник создавал искусственные препятствия, которые приводили к задержкам судов и, соответственно, к уплате средств за простой в портах", - сказано в сообщении.

По информации СБУ, злоумышленник успел получить взятки на сотни тысяч гривень.

"По заключению профильных экспертов, противоправные действия должностного лица также негативно влияли на международный имидж Украины и могли привести к снижению и переориентации грузопотоков в иностранные порты", - отметили в СБУ.

Оперативники Службы безопасности задержали главного специалиста на одной из улиц Одессы во время получения от посредника очередной взятки в размере 1,5 тыс. долл.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).