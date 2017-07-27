В Краматорске из супермаркета эвакуировали 200 человек после сообщения о минировании

Поступившая от неизвестного лица информация о якобы минировании супермаркета в Краматорске Донецкой области не подтвердилась, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области в четверг.

"Сегодня в 11.31 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера МЧС о том, что супермаркет в ТРЦ "Астрон" заминирован. Вызов оказался ошибочным. Звонок поступил по линии спасательной службы. Сообщение было анонимным", - говорится в сообщении.

Правоохранители эвакуировали около 200 человек - посетителей и персонала - и окружили территорию. Движение по Краматорскому бульвару было временно ограничено, прилегающую территорию охраняло около 50 правоохранителей. По результатам проверки тревога оказалась ошибочной.

Факт внесен к Единому реестру досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщившего о минировании.