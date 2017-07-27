События

17:13 27.07.2017

В Киеве в праздновании Дня Крещения Руси приняли участие более 15 тыс. верующих

В мероприятиях по случаю празднования Дня Крещения Руси, прошедших в парке Владимирская горка и Киево-Печерской Лавре в столице Украины, приняли участие более 15 тыс. верующих, грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Как сообщила в четверг пресс-служба полиции г.Киеве, ситуацию в местах проведения торжеств контролировали 3,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Накануне мероприятий по случаю Дня Крещения Руси столичная полиция была переведена на усиленный вариант несения службы. С целью профилактики правонарушений возле мест проведения Крестного хода были установлены рамки металлодетекторов, а правоохранители при необходимости осматривали вещи граждан и проверяли документы, удостоверяющие личность", - сказано в сообщении.

Кроме специалистов профильных служб столичной полиции, за порядком следили кинологи со служебными собаками и взрывотехники.

"За это время грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано", - отметили в полиции.

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