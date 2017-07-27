Неизвестные со стрельбой совершили ограбление в центре Одессы

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые совершили нападение на автомобиль в центре Одессы.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, трое мужчин в масках на перекрестке улиц Пушкинская и Успенская напали на автомобиль "Hyundai Tucson". Они разбили битами стекло автомобиля, в салоне которого, по предварительным данным, находились три человека, выхватили сумку и уехали с места преступления на автомобиле "Skoda Oktavia".

Пострадавшие на своем автомобиле поехали за нападающими, пытаясь их догнать.

В полиции отметили, что во время нападения были слышны звуки выстрелов. Однако информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, продолжаются первоочередные следственные действия. Введен план "Сирена".